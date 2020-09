Una tradizione che si rinnova, purtroppo in modo molto parziale rispetto al solito. La magia della vestizione del Volto Santo nel giorno della Luminara non ha quest’anno il suo solito sapore: l’attesa, fuori dalla Cattedrale, per vedere il risultato dell’opera degli orafi che sistemano la corona, lo scettro, la cintura e le chiavi della città, non ha avuto luogo, a causa delle restrizioni decise dalla Diocesi in accordo con il Comune per evitare occasioni di contagio da coronavirus.

Anche il tradizionale omaggio al Volto Santo non sarà per tutti: soltanto gli invitati in Cattedrale sono autorizzati ad accedere alla cappella, dove questa mattina è stata vestita la reliquia.