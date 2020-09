Christian Tarabbia protagonista al festival organistico ‘Città di Camaiore’

Giovedì (17 settembre) alle 21,15 alla chiesa della Badia di Camaiore, penultimo appuntamento del festival organistico Città di Camaiore con il giovane organista Christian Tarabbia, già famoso a livello internazionale per la sua importante attività concertistica.

Tarabbia presenterà um programma con musiche di Buxtehude, anonimo olandese, Bach, Vivaldi, Mendelsshon. Di queste alcune sono state revisionate e trascritte da lui stesso e verranno eseguite in prima assoluta a Camaiore (ad esempio la trascrizione per organo della sonata di Vivaldi sulla follia, originale per quattro clavicembali)..

Organizzato dall’associazione musicale Marco Santucci di Camaiore il festival vede il sostegno del Comune di Camaiore, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il concerto prevede un ticket d’ingresso di 5 euro.

Christian Tarabbia si è diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio Cantelli di Novara, specializzandosi in seguito alla Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano nella classe d’organo di Lorenzo Ghielmi.

Dal 2002 è organista titolare del prestigioso organo Dell’Orto e Lanzini alla collegiata di Santa Maria in Arona

Ha tenuto numerosi concerti d’inaugurazione di nuovi strumenti e restauri di organi storici e in qualità di docente ha curato varie masterclass sulla musica organistica italiana all’accademia statale di musica Gnessin di Mosca e in altre accademie e conservatori in vari paesi europei.