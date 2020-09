Elezioni, a Capannori aperture straordinarie per rinnovo e sostituzione tessere elettorali

A Capannori, in vista delle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, l’ufficio elettorale effettuerà alcune aperture straordinarie per la consegna delle nuove tessere elettorali (per nuovi residenti o neo diciottenni) o dei duplicati (smarrimento, deterioramento, tessere esaurite).

Le aperture straordinarie sono in programma nei giorni di venerdì (18 settembre) e sabato dalle 9 alle 18, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 senza appuntamento e con orario continuato. Per consentire queste operazioni l’Ufficio anagrafe rimarrà chiuso al pubblico nei giorni di venerdì e lunedì. La sezione 6 di Santa Margherita, a causa di lavori che interesseranno l’attuale sede, sarà ubicata alla scuola dell’Infanzia di Carraia in via di Carraia. Non è necessario aggiornare la tessera elettorale.

L’amministrazione comunale ha inoltre organizzato un servizio di trasporto gratuito verso i seggi elettorali rivolto agli elettori non deambulanti. Le persone interessate potranno rivolgersi direttamente alle sedi delle quattro Misericordie presenti sul territorio comunale, concordando il trasporto con gli operatori nei giorni precedenti al giorno della votazione.

Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, zona sud (ex circoscrizione 4) telefono 0583.90232 (occorre prenotarsi entro le 12 di venerdì 18 settembre); Misericordia di Capannori, zona centro (ex circoscrizione 3) telefono 0583.936771 (occorre prenotarsi entro le 20 di venerdì 18 settembre); Misericordia di Marlia zona nord-ovest (ex Circoscrizione 1) telefono 0583.407171 (occorre prenotarsi entro le 17 di venerdì 18 settembre; Misericordia di Camigliano, zona nord-est (ex circoscrizione 2), telefono 0583.936392 (occorre prenotarsi entro le 18 di venerdì 18 settembre).