Il ministro Bellanova a Viareggio per sostenere Giorgio Del Ghingaro

Domani (16 settembre) alle 9,30 la ministra in quota Italia Viva, Teresa Bellanova, sarà all’azienda Carmazzi a Torre del Lago per affrontare la tematica del florovivaismo e in generale dell’agricoltura versiliese.



All’appuntamento non mancherà il sindaco uscente, che corre per il bis, Giorgio del Ghingaro e saranno presenti i candidati alle elezioni regionali della lista Italia viva + Europa e i candidati alle elezioni comunali di Italia Viva.