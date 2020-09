Sinistra civica ecologista, a Capannori l’incontro rivolto ai giovani

La Toscana dei diritti al centro dell’incontro promosso dai candidati di Sinistra civica ecologista Andrea Sarti e Daniela Grossi per un confronto con l’assessore del Comune di Capannori Francesco Cecchetti e Francesca Di Vito vicepresidente del “Comitato studenti per il diritto allo studio 2008 onlus”. L’appuntamento di questa sera (16 settembre) è rivolto specialmente ai giovani del territorio.

“Quando si parla di futuro della Toscana non si può non partire dalle opportunità offerte ai giovani, a partire dai percorsi formativi, per progettare e realizzare i loro percorsi di vita a prescindere dal contesto familiare o territoriale di provenienza – spiegano i candidati -. La serata è organizzata come momento di confronto aperto alla partecipazione dei più giovani ma anche di coloro che hanno a cuore una Toscana che mette al centro del suo modello di sviluppo e delle sue politiche le giovani generazioni, superando vecchi e nuovi stereotipi e offrendo pari opportunità effettive ai ragazzi e alle ragazze di questa regione”.