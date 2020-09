Sinistra civica ecologista, al mercato di Castelnuovo l’incontro con tre candidati

Domani (17 settembre) saranno tre i candidati di Sinistra civica ecologista presenti a Castelnuovo Garfagnana in occasione del mercato ambulante. Il capolista Andrea Sarti, Rosario Brillante e Fabrizio Manfredi, tre persone molto diverse per età storia e competenze, si sono incontrate condividendo l’obiettivo politico di una sinistra variegata che “decide di unire le forze con il duplice obiettivo di fermare l’avanzata delle destre e al tempo stesso spostare a sinistra gli equilibri e quindi le politiche della coalizione a sostegno di Eugenio Giani”.

Sostenibilità sociale ed ambientale, rafforzamento delle politiche pubbliche a cominciare dal potenziamento del sistema sanitario regionale, per adeguarlo alle nuove esigenze e garantire il diritto alla salute per tutte le persone residenti in Toscana. Su questi ed altri temi i candidati si confronteranno con gli elettori a partire dalle 9 in piazza Umberto I.