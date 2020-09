Torna Expo Sposi e sbarca al Real Collegio

Questo fine settimana – 19 e 20 settembre – nel chiostro del Real Collegio a Lucca, si svolgerà la trentsima edizione di Lucca Expo Sposi – Wedding Show.

La manifestazione di questo anno si presenta al pubblico con le note problematiche dovute al Covid-19 ed è per questo motivo che è stata pianificata la Expo nei chiostri del Real Collegio, dove si trovano ampi spazi verdi in modo di favorire in tutta sicurezza la Lucca Expo Sposi.

Naturalmente tutti si dovranno presentare con le mascherine e sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea nel rispetto delle normative previste dal dpcm e dalla regolamentazione della Regione Toscana sugli eventi fieristici.

L’esclusivo evento toscano riunirà in un unico e sofisticato salone, i migliori rappresentanti del mondo del Wedding e presenterà le eccellenze per i futuri sposi del 2021 con anteprime, idee e tendenze dei migliori prodotti e servizi che il mercato Italiano offre a questo incantato mondo del matrimonio, all’Evento sono presenti oltre 60 aziende tutte prestigiose.

I futuri sposi che visiteranno Lucca Expo Sposi Wedding Show, avranno l’opportunità di personalizzare la propria cerimonia all’interno di spazi espositivi raffinati e curati nei minimi dettagli dagli espositori, concordi nel presentare come colori predominanti delle collezioni 2021, il “bianco bianco, l’azzurro e il fucsia e abiti molto colorati e pieni di fiori di prato ” colori che valorizzeranno l’identità dell’evento, ricreando la magica atmosfera del matrimonio.

L’attenzione agli allestimenti per la prima volta negli antichi chiostri, sarà tale da trasformare l’intero ambiente in un trionfo di eleganza e sontuosità in simbiosi con un’ ambiente caldo e pieno di atmosfere che il Palazzo offre ai visitatori.

Lo stupore e l’emozione dei futuri sposi saranno quelli che si provano di fronte ad una così vasta presenza di aziende prestigiose le quali proporranno suggerimenti utili per il giorno perfetto e irripetibile per stupire gli invitati alla cerimonia nuziale.

Lucca Expo Sposi 2020 è strutturata nel seguente modo:

La due giorni di Lucca Expo Sposi Wedding Show, non é solo esposizione, ma anche live show. Un binomio in grado di coinvolgere completamente il visitatore, che diventa co-protagonista per un’esperienza da vivere e sognare.

Il percorso espositivo crea nel suo insieme una vetrina di prodotti ricca e completa, gestita da professionisti del settore e rivolta ai futuri sposi che potranno chiedere preventivi di spesa gratuiti.