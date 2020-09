Torna l’appuntamento con “I Fossi dell’arte”

Nuovo appuntamento con la manifestazione I Fossi dell’arte sabato (19 settembre) dalle 16,30 alle 22,30 lungo la via del Fosso lato ovest, in Piazza San Francesco e accanto al lato esterno sinistro di Villa Bottini in Lucca.

Il tema della manifestazione è L’acqua come rigenerazione e rinascita, valore reale e simbolico in ambito artistico, culturale e umano.

Tanti gli artisti aderenti all’iniziativa che con le loro opere d’ingegno lasceranno un segno di speranza in questo periodo difficile e incerto che noi tutti stiamo attraversando.

Ciò avverrà grazie al patrocinio del Comune di Lucca, al sostegno di Arci lucca e Versilia e dalla tenacia di Fabrizio Barsotti, pittore instancabile che, con i suoi piu stretti collaboratori del Collettivo Vivi I Fossi: Giuditta Pieroni ed Elisabetta Tuccimei, amando i luoghi della sua infanzia e giovinezza, è riuscito e dare nuova luce e colore ad una zona rimasta inattiva e poco valutata della città.

Vivace è stata la collaborazione dei commercianti Stefano De Ranieri del ristorante Mecenate e Luciano Landucci del bar la Piazzetta che si sono offerti di donare quanto di piu buono e salutare esista nella tradizione enogastronomica toscana.

La giornata verrà allietata da percussioni (djambe, bangio) con il maestro Pietro Micarelli e la sua band di giovani e meno giovani allievi e dalla chitarra e voce di Umberto Cecchini.Inoltre saramno lette poesie e brani dei poeti Manuela Pititi e Giovanni Parensi, mentre il ristorante Opificio 120, sulla via Del Fosso, esporrà fotografie.

Parteciperanno al tavolo creativo le signore Della Panchina Del Cuore con la preparazione di acquerelli in estemporanea.

Sulla piazza San Francesco verrà esposta una grande e particolare opera di Alessandro Nottoli, posta simbolicamente come un messaggio di certezza, un percorso necessario per una rinnovata presa di coscienza e un’ auspicabile e possibile rigenerazione.

A conclusione dell’evento, con i dovuti ringraziamenti, avverrà la consegna degli attestati di partecipazione.

Il logo dei Fossi dell’arte è stato ideato dall’illustratore Alessandro Sorbera, mentre le locandine e i segnalibri sono stati offerti dalla fotografa Giuditta Pieroni.