Cava Fornace, Dinelli (Pd): “Giani ha firmato per chiudere la discarica una volta superati i 43 metri”

Stamani (17 settembre), al gazebo del Pd, Claudia Dinelli ha consegnato al candidato a presidente della Regione (Pd), Eugenio Giani, la lettera redatta dal comitato Cave Fornace di Pietrasanta: “Firmandola – dice la candidata al consiglio regionale (Pd) – Giani si è impegnato ad appoggiare la richiesta dei membri del comitato affinchè la discarica venga chiusa una volta raggiunta la soglia dei 43 metri“.

“Per essere pragmatici, la data di chiusura sarà condizionata dal raggiungimento della quota corrispondente al primo step e, conoscendo bene le condizioni attuali, sappiamo essere molto vicina – afferma la candidata -. Sono molto contenta di aver contribuito in modo decisivo e di essere riuscita a parlarne approfonditamente con il candidato Giani della discarica e delle sue enormi criticità. Questo è di fatto un segnale importante per tutta la Versilia e per tutta la regione: la Toscana del futuro dovrà essere sempre più Green e a tutela dell’ambiente. Questa è la visione della Toscana di Eugenio Giani, questa è la visione della Toscana che tutti noi dobbiamo sostenere”, conclude Dinelli.