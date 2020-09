Confartigianato, appello al voto: “A decidere siamo noi”

Nei giorni scorsi Confartigianato ha avuto colloqui con moltissimi candidati al consiglio regionale della Toscana che si cimenteranno nella tornata elettorale. Da tutti i candidati è emerso un chiaro appello nei nostri confronti, ad adoperarci affinché i cittadini vadano a votare perché mai come questa volta è importante il voto di tutti.

“Ci potrebbero essere tante motivazion da dare per questa richiesta di partecipazione – si legge in una nota – Confartigianato si rifà ad una frase famosa pronunciata da John Fitzgerald Kennedy al popolo americano nel suo discorso d’insediamento alla Casa Bianca e che citiamo testualmente: “Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese”. Ebbene il momento di fare qualcosa per il nostro paese è giunto anche per noi. I cittadini possono fare qualcosa di importante per l’Italia: esercitare il diritto/dovere di andare a votare. Questo è ciò che possiamo fare ora noi per il nostro paese, poi arriverà il momento di chiedere a chi sarà chiamato a governare“.

“Chiederemo – dice Confartigianato – infrastrutture più efficienti, servizi più adeguati, una maggiore sicurezza nei quartieri e nelle città, più attenzione alle problematiche ambientali e alla scuola, meno burocrazia, meno tasse, maggiore attenzione alla micro piccola e media impresa, e tantissime altre cose. In questo momento siamo però noi che possiamo decidere il nostro futuro o premiando chi ci ha governato o chiedere un cambiamento. A noi la scelta”.