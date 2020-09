Elezioni 2020, ecco come avere la certificazione sanitaria in Versilia

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica lunedì (20 e 21 settembre), gli elettori fisicamente impediti residenti in Versilia per ottenere le necessarie certificazioni potranno rivolgersi, senza bisogno di alcun appuntamento, nelle sedi sotto indicate.

Viareggio, casa della Salute Tabarracci: domani (17 settembre), venerdì (18 settembre) o sabato (19 settembre), dalle 9,30 alle 11; Massarosa: domani (17 settembre), venerdì (18 settembre) o sabato (19 settembre), dalle 9,30 alle 10,30; Camaiore: domani (17 settembre), venerdì (18 settembre) o sabato (19 settembre), dalle 11,30 alle 12,30; Seravezza c/o Casa della salute Querceta: domani (17 settembre), venerdì (18 settembre) o sabato (19 settembre), dalle 10,30 alle 11,30; Stazzema: domani (17 settembre) dalle 9 alle 10, venerdì (18 settembre) dalle 12 alle 13 e sabato (19 settembre) dalle 9 alle 10; Forte dei Marmi c/o Casa della Salute Croce Verde: domani (17 settembre) dalle 12 alle 13, venerdì (18 settembre) dalle 9 alle 10 e sabato (19 settembre) dalle 12 alle 13; Pietrasanta c/o Casa della Salute: domani (17 settembre) dalle 9 alle 10,45, venerdì (18 settembre) dalle 9 alle 10,45, sabato (19 settembre) dalle 9 alle 10,45.