Il violino di Simone Bernardini all’Orto Botanico

Proseguono domenica (20 settembre) alle 21 all’orto botanico con il concerto del Quintetto Le Musiche del violinista Simone Bernardini gli appuntamenti della sezione “lucchese” del Festival Opera Barga 2020, prodotti e promossi dall’associazione culturale Opera Barga e dal Teatro del Giglio.

Simone Bernardini, fondatore del Quintetto Le Musiche, è membro dei prestigiosi Berliner Philharmoniker, docente di violino all’Universität der Künste di Berlino e direttore assistente presso la London Symphony Orchestra diretta da Simon Rattle.

Il Quintetto Le Musiche – composto da Nikolaus Resa (pianoforte), Simone Bernardini e Giulia Bellingeri (violino), Andreas Willwohl (viola) e Sayaka Selina Studer (violoncello) – presenterà al pubblico il Quintetto per pianoforte n. 2 in La maggiore op. 81 di A. Dvorak per pianoforte, due violini, viola e violoncello (Allegro, ma non tanto, Dumka – andante con moto, Scherzo-Furiant: molto vivace, Allegro), scritto nell’arco di meno di due mesi, tra il 18 agosto e il 3 ottobre 1887, è di gran lunga il più noto dei due Quintetti con pianoforte composti da Dvorak nella stessa tonalità di la maggiore. La seconda parte del concerto sarà dedicata al Quartetto per pianoforte n. 1 in sol min op. 25 nei tempi di J. Brahms per pianoforte, violino, viola e violoncello (Allegro, Intermezzo. Allegro ma non troppo e Trio: Animato, Andante con moto, Rondò alla zingarese. Presto), composto nell’estate del 1861 ed eseguito per la prima volta il 16 novembre dello stesso anno nella sala dei concerti di Amburgo, con Clasa Schumann al pianoforte.

Il Festival Opera Barga 2020 proseguirà mercoledì (23 settembre) alle 21 all’orto botanico con l’ensemble Modo Antiquo, per concludersi domenica 27 settembre alle 18 nella chiesa di San Francesco con il concerto di Paolo Ardinghi (violino) e Bruno Canino (pianoforte).

Biglietti: posto unico 10 euro. La biglietteria del Teatro del Giglio, per il concerto del Quintetto Le Musiche di Simone Bernardini, osserverà i seguenti orari: sabato (19 settembre) 10-13 (teatro) e domenica 15,30-18,30 (teatro) e 20-21 (Orto botanico).