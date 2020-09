Impressioni di settembre, artisti lucchesi in concerto all’Hotel Villa Cheli

Impressioni di settembre, è questo il titolo della serata in programma sabato (19 settembre), dalle 21, nello splendido scenario dell’hotel Villa Cheli in via Nuova per Pisa 1798. L’appuntamento è curato dall’associazione Don Franco Baroni. Si tratta del concerto di fine estate con i più grandi successi di ieri e di oggi interpretati da artisti lucchesi.

Ospite d’onore della serata il noto cardiologo Marco Rossi che ci accompagnerà in questo prestigioso evento con due bellissimi monologhi e una sorpresa. Presenta Emanuela Gennai.

In programma le esibizioni canore di Antonella Stagi, Benedetta Cinquini, Elena Graunar, Gloria Meloni, Iris Dorothea Mariani, Martina Livi, Paolo Nucci, Patrizia Rubino, Raul Marini, Roberta Citti e Simone Pè.

Ingresso libero e gratuito nel parco della villa dove sono garantite le misure di distanziamento e anti contagio. È necessaria la prenotazione al numero di cellulare 345.4430156 tramite WhatsApp. Per chi lo desidera possibilità di cenare nel ristorante della Villa prenotando al numero 0583.379799.