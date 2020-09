Inclusione scolastica, entro il 24 settembre si rinnova l’iscrizione all’elenco zonale della piana

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di soggetti accreditati per la realizzazione di attività di formazione, di tutoraggio, di laboratori e progetti di promozione della qualità del sistema educativo nella piana di Lucca.

L’avviso è rivolto in particolare a soggetti del terzo settore per la coprogettazione e gestione di interventi, servizi e progetti innovativi e sperimentali in ambito educativo (Pez 2020-21). Viene inoltre richiesta la disponibilità alla realizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, di attività pre e post scuola e di progetti per l’accompagnamento degli studenti a scuola.

I progetti, gli allegati e le opportune comunicazioni dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 24 settembre. Tutta la documentazione è consultabile sul sito del Comune di Lucca nella sezione Bandi di gara e avvisi – altri avvisi.

Le richieste di chiarimenti e di informazioni dovranno pervenire entro il 20 settembre e potranno essere richieste a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: confzonaleistruzione@comune.lucca.it, riportando nella richiesta l’oggetto dell’avviso.