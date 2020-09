Mara è scomparsa, avanti con le ricerche

Dopo più di una settimana di ricerche con l’ausilio di un drone e dei cani molecolari, della cagnolina Mara non c’è ancora traccia. I proprietari lanciano un appello per ritrovarla e i volontari impegnati per riportarla a casa chiedono a chiunque possa averla vista di contattare i numeri 392.3689723 o 347.1834141.

Mara ha microchip indossava al momento della scomparsa una pettorina azzurra e un guinzaglio rosso. Si è allontanata da via del Palazzaccio a Lucca. Si presume che possa trovarsi in zona Sant’Anna, Nave, Ponte San Pietro, ma è necessario che tutto il territorio di Lucca sia allertato nel riconoscere Mara e riportarla, finalmente, a casa.