Porte aperte all’Orecchiella sulle tracce del cervo

In occasione della manifestazione Notte bianca della biodiversità, promossa dal Raggruppamento carabinieri biodiversità per l’estate 2020, la Riserva naturale statale Orecchiella apre le porte ai visitatori per un’escursione crepuscolare che si terrà sabato (19 settembre).

La serata, organizzata dal Reparto carabinieri biodiversità di Lucca, avrà come protagonista l’ungulato più maestoso dell’Appennino: il cervo. Insieme al personale specializzato della fiserva i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare il bramito di questo superbo animale; un suono impressionante ed evocativo emesso dal maschio durante il periodo riproduttivo.

L’appuntamento è per sabato (19 settembre) alle 18 al Centro Visitatori Orecchiella. Il programma prevede, dopo una breve introduzione, una facile escursione adatta a tutti. Il rientro è previsto per le 21.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sanitaria anti Covid-19.

Materiale occorrente: mascherina, torcia, prodotto antizanzare, materiale per scrivere.