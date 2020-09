Regionali, ultima tappa a Torre del Lago per Matteo Salvini e Susanna Ceccardi

Il leader della Lega, Matteo Salvini e la candidata a presidente della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, chiuderanno la campagna elettorale domani (18 settembre), alle 10, a Torre del Lago, tra i banchi del mercato cittadino. A darne l’annuncio è Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega: “Lo scorso giugno è iniziata proprio da Torre del Lago questa lunga e avvincente campagna elettorale con la prima uscita di Susanna Ceccardi da candidato governatore insieme al nostro segretario federale Matteo Salvini. Domani (18 settembre), i due rappresentanti leghisti torneranno ancora una volta nel territorio del comune di Viareggio per chiudere questa sfida con una passeggiata tra i banchi del mercato cittadino di Torre del Lago in via Venezia, alle 10”.

“È una grande soddisfazione poter ospitare ancora una volta Susanna Ceccardi e Matteo Salvini – dice Andrea Recaldin – un riconoscimento per l’impegno di tutto il partito a livello locale e provinciale che ha saputo affrontare con grande passione e determinazione una sfida difficilissima. Mancano ormai pochi giorni per sapere quale futuro politico avrà la nostra regione e la città di Viareggio. Chi crede nell’alternanza, nel cambiamento e nella concretezza delle idee, non può far altro che sostenerci”.