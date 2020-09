Al Pinturicchio svelati tutti i segreti del vino

La piattaforma eChef, già nota a Lucca per l’organizzazione di esclusivi eventi legati al settore del food, che durante tutta l’estate si sono alternati nelle suggestive location selezionate dai professionisti del team, organizzerà a partire dal mese di settembre anche numerosi corsi volti alla formazione e all’aggiornamento degli appassionati su vari temi legati alla cucina e, più in generale, alla categoria food&beverage.

A grande richiesta, si parte dal vino. Si svolgerà infatti giovedì (24 settembre), nella sala della cultura del Pinturicchio, il primo incontro dedicato ai segreti del nettare degli dèi, con una degustazione approfondita per scoprire e comprendere a fondo le caratteristiche di sette vini selezionati dai sommelier della piattaforma. Sarà Samuele Del Carlo, noto esperto e cultore in materia, a tenere quella che sarà una vera e propria lezione denominata Degustare con la bocca, per chiarire il rapporto tra i criteri della degustazione e quelli della scelta.

Una full immersion nei gusti e nei profumi del nettare degli dèi, con bottiglie selezionate appositamente per l’occasione e prelibate ricette di finger food preparate per tutti i partecipanti dagli chef di Gigliola, partner della serata.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, il primo di una lunga serie. Questo il link per acquistare il biglietto: (clicca qui).

I rappresentanti della piattaforma specificano inoltre che l’evento si svolgerà nella massima ottemperanza delle norme anti Covid-19 e del vigente protocollo.