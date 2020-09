Domenica (20 settembre) grande cambiamento nelle nove parrocchie della comunità del compitese. Don Luigi Bandettini sarà infatti inviato a Marlia, San Pancrazio, Matraia e Ciciana. Don Luigi Bertolucci alla Parrocchia di Don Bosco a Viareggio.

“La nostra comunità chiede loro scusa se in questo periodo di loro permanenza ci sono state delle incomprensioni e augura loro tutto il bene per un proficuo e significativo lavoro nelle nuove parrocchie – spiega la comunità del compitese -. In concomitanza accogliamo Don Nando che sarà il nuovo parroco e Don Bernardo suo Cappellano; anche a loro auguriamo un buon lavoro, cercheremo di stare loro vicini facendogli sentire meno la fatica di questa parrocchia grande e un po’ frastagliata. Grazie Bandettini, grazie Bertolucci e buona missione nella nuova realtà Benvenuto Don Nando e Don Bernardo”.