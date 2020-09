Scuola Orsi di Porcari, didattica a distanza per la classe in quarantena

Sarà avviata da lunedì prossimo (21 settembre) la didattica online per la classe 2C della scuola Orsi di Porcari per gli alunni che si trovano in quarantena dopo la scoperta di un caso positivo.

Lo precisa la preside stessa Emiliana Pucci dopo che il gruppo di opposizione La Porcari che vogliamo, raccogliendo le lamentele di alcuni genitori era passato all’attacco proprio sul tema della dad.

La scuola invece si era mossa per tempo e con una circolare ha comunicato l’avvio del servizio a alunni e docenti interessati e ovviamente ai genitori degli studenti.