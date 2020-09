Torna a Viareggio il festival del viaggio

Seconda edizione viareggina per il Festival del viaggio, che torna in città dal 24 al 26 settembre: un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Viareggio, Toscana Promozione Turistica, il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione per l’organizzazione della Società Italiana dei Viaggiatori. Tante passeggiate all’aperto per far conoscere a ospiti e residenti facce nascoste della città e della Versilia, secondo i canoni del turismo esperienziale.

Il programma si sviluppa in tre giorni di grande appeal per residenti e turisti.

“Viareggio è da oltre un secolo città della balneazione e di vacanza – commenta l’assessore al turismo Patrizia Lombardi – è oggi, nel duecentenario della sua storia di città, Viareggio fa ancora parlare di sé. Come Amministrazione abbiamo da subito creduto nelle potenzialità del Festival e nelle possibilità che offre. Questa è in qualche modo un’edizione di passaggio, ridotta causa covid, ma non interrotta o di minor pregio: invito tutti i cittadini e i turisti a prenotarsi e partecipare agli eventi e ringrazio gli organizzatori per lo sforzo fatto. Buonvento viaggiatori”.

Il direttore del Festival del Viaggio, lo scrittore e documentarista Alessandro Agostinelli ha composto un programma contenuto ma assolutamente basato sul modello del turismo esperienziale, di cui il Festival del Viaggio è uno dei primi promotori in Italia, ormai con quindici anni di esperienza nel settore.

Si parte giovedì (24 settembre) alle 18 al Bagno Balena con Cc Viareggio – La fondazione della città: dalle paludi al turismo, chiacchierata con Fabrizio Ardito (Touring Club Italiano). Sempre il 24 ma alle 23, Poeti a Viareggio – La perla del Tirreno, passeggiata con Riccardo Mazzoni (storico), con ritrovo in piazza Shelley.

Venerdì 25 settembre alle 18, Mina e i ribelli – Il pop e il ’68, ciclopasseggiata con Guelfo Guelfi (ex-consigliere Rai) e Riccardo Ventrella (Teatro Nazionale La Pergola).

I gioielli rubati – Una notte con i ladri d’albergo, passeggiata con Elena Torre (scrittrice)

Il ritrovo è in entrambi i casi in piazza Shelley.

Sabato (26 settembre) alle 8, A piedi nudi – In spiaggia e in pineta, scalzeggiata con Marzia Stevenson Maestri (formatrice Siv). Alle 17,15 Dentro al Liberty – Arte e architettura, passeggiata con Alessandra Belluomini Pucci (direttrice Gamc), ritrovo in piazza Shelley.

Sempre sabato 26, alle 21, gran finale del Festival a Torre del Lago, con la chiacchierata a cena Sergio Staino & Il genio toscano. Cena su prenotazione entro il 24 al numero telefonico 0584.359321.