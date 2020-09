Musica in Cattedrale, c’è il concerto di Inge Beck

Per la serie Musica in Cattedrale domani (20 settembre) alle 21 si terrà il concerto dell’organista danese Inge Beck, famosa interprete nel contesto europeo con all’attivo numerosi concerti anche in Italia tenuti nel corso di varie tournèe annuali.

Dopo una prima parte dedicata ai classici del ‘700 il programma, particolarmente interessante, prevede musiche di Mathison-Hansen, Max Reger e Filippo Capocci.

Il concerto è a ingresso libero ed è organizzato da Flam – Federazione Lucchese delle associazioni musicali in collaborazione con l’Opera del Duomo e con il progetto del settecento musicale a Lucca, col sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.