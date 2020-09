Assemblea dei soci per la Misericordia Santa Gemma Galgani

La Confraternita di Misericordia Santa Gemma Galgani in assemblea.

L’incontro si terrà martedì (22 settembre) alle 20 in prima convocazione ed alle 22 in seconda convocazione, alla sede sociale di Camigliano, via Stradone di Camigliano 47/49/51 si terrà l’assemblea ordinaria dei soci.

Tutti i soci sono invitati alla massima partecipazione.