Coppa Seconda Categoria, San Filippo a valanga. Bene il Gallicano

Pioggia di gol nelle gara di Coppa Toscana di Seconda che vedevano al via le formazioni lucchesi. Successo netto del San Filippo sulla neopromossa Academy Tau, vince con tris il Gallicano sul Corsagna. Finisce pari fra Pontecosi e New Team e fra Atletico Lucca e Borgo a Mozzano. La settimana prossima entrano in scena le formazioni che hanno riposato nei triangolari.

Le gare

Polisportiva Attuoni Avenza – Lido di Camaiore 0-0

Viareggio Calcio – Fortis Camaiore 7-1

VIAREGGIO CALCIO: Carpita, Cinquini G. (1’st Tomei), Gemignani (24’st Caneschi), Mattei (7’st Ksioua), Cinquini D., Mazzone (1’st Ambrogi), Mainardi, Marinai, Lo Monaco, Minichini, Pugliese (7’st Bertini). A disp.: Maffei, Volpe, Santini, Cosci.. All.: Santini

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Dalle Luche, Costagli (1’st Paoli), Mariani, Vanni (17’pt Giannecchini), Lari, Giordani (14’st Maguina), Dini, Pellegrini, Luisotti (19’st Bicicchi), Mallegni. A disp.: Battelli, Licusato, Del Prete, Palazzolo. All.: Palmerini

RETI: 4’pt Marinai, 11’pt Luisotti, 14’pt Mainari, 20’pt Minichino, 29’pt Cinquini, 32’pt Gemignani, 38’pt Mattei, 14’st Bertini

NOTE: Ammoniti Caneschi, Vanni, Giannecchini

Pontecosi Lagosi – New Team 1-1

PONTECOSI LAGOSI: Martini Adami M., Gennaro, Massei, Pieroni, Angelini, Bravi, Piagentini (8’st Cavilli), Marigliani, Morotti, Angelini N., Venanzi (44’st Biggeri). A disp: Bechelli.

NEW TEAM: Valdrighi, Grandini, Ambrosini, De Lucia (5’st Magazzini), Piagentini, Bonini (12’st Gulisano), Terni A., Terni E. (23’st Fantoni), Franchi, Scaltritti (15’st Rossi), Morelli. A disp.: Majorano, Borghesi, Guazzelli. All.: Landucci

RETI: 39’pt Morelli, 20’st rig. Marigliani

NOTE: Ammoniti Terni E., Bonini, Rossi, Ambrosini, Grandini, Piagentini. Espulsi al 19’st Magazzini.

Gallicano – Corsagna 3-2

GALLICANO: Grassi, Salotti N., Angelini, Satti, Rossi, Lartini, Alfredini, Bacci, Taddei Lor., Brucciani, Nardini. A disp.: Peccioli, Angelini, Corazza, Franchi, Lena, Mazzanti, Salotti A., Salotti L. Sebastiani. All.. Salotti M.

CORSAGNA: Pellegrini, Martino, Lotti, Barsanti, Signorini, Dinucci, Matteucci, Eramnazi, Pieri, Castelli, Papera. A disp.: Baldassari, Spicciani, Bertolacci, Lucchesi M., Alberigi, Lucchesi A., Serafini. All.: Vertemati

RETI: 15’pt e 45’st Taddei Lor., 40’pt Castelli, 43’pt Papera, 2’st Alfredini

NOTE: Ammoniti Martino, Eramnazi, Matteucci, Rossi, Satti, Angelini, Taddei

Atletico Lucca – Borgo a Mozzano 1-1

ATLETICO LUCCA: Gragnani, Lena (Sebastiani), Pagnini (Kaja), Casini, Davini, Cuoco, Gatto, Betti (Berrettini), Segnalini, Barbaro, Francalanci. A disp.: Tognetti, Sebastiani. All.: Matteucci

BORGO A MOZZANO: Simoni, Morganti (Amidei Francesco), Fede (Massei), Serra (Barsi), Ceccherelli, Di Lorenzo, Lunardi (Gimbri), Chiocchetti, Oliokwe, Fati (Rapaioli), Amidei Federico. A disp.: Giannotti, Crea, Donatelli, Piercecchi. All.: Piercecchi

ARBITRO: Guidi di Pisa

RETI: 6’st Amidei Federico, 12’st rig. Segnalini

NOTE: Ammoniti Lena, Morganti, Chiocchetti, Massei

San Filippo – Academy Tau 4-1

SAN FILIPPO: Scatena, Torricelli (20’pt Particelli), Genovali Del Debbio, Salvadori (20’st Capponcelli), Matteuzzi, Marchetti, Rossano, Lencioni (32’st Lencioni), Lorenzi (30’st Biagi), Caiazzo (10’st Affatigato), Niccoli. A disp.: Indragoli, Nottoli, Cristofani, Biagi. All,; Moretti

ACADEMY TAU: Battistini, Ghiroldi (30’st Iacopetti), Lunardini, Bartolini, Centoni, Gioè, Hika (10’st Tambellini), Pellicciotti, Hysa (40’st Tuzi), Ruggiero, Inguaggiato (18’st Pardini). A disp.: Lavorgna, Vannucci, Vanni. All.: Biondi

RETI: 10’pt Niccoli, 25’pt Caiazzo, 41’pt Rossano, 37’st Pardini, 40’st Biagi