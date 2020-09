Due assunzioni a tempo indeterminato alla cooperativa Dispensa Montana

La cooperativa di comunità Dispensa Montana che agisce sul territorio di Fabbriche di Vergemoli è riuscita a raggiungere un’ulteriore traguardo con l’assunzione di due persone a tempo indeterminato.

Uno degli obbiettivi cardine della cooperativa era proprio quello di creare lavoro in loco e di riuscire a dare una continuatività e una prospettiva concreta alle persone che non vogliono lasciare il proprio paese di origine.

“Ci stiamo riuscendo, ma non vogliamo fermarci qui. Questo è solo un piccolo tassello rispetto a tutti i gli obiettivi che ci siamo predisposti – dichiara Camilla Baccelli, membro del cda della Coop – Siamo capofila del bando presentato dalla Regione Toscana, che intende agevolare e sostenere lo sviluppo per la creazione di reti tra cooperative; questo ci permetterà ancora di più di lavorare tra di noi per farci conoscere e per riuscire a promuovere ulteriormente il nostro territorio e le nostre attività. Insieme al Comune di Fabbriche di Vergemoli stiamo portando avanti l’iniziativa delle case a 1 euro, un altro valore aggiunto al territorio e a tutta la Garfagnana e Mediavalle perchè, grazie a questo progetto, siamo riusciti a far conoscere il territorio di Fabbriche di Vergemoli in tutto il mondo”.

“Le case a 1 euro – prosegue Baccelli – possono essere il futuro per tutti quei comuni soggetti al fenomeno dello spopolamento. Un fenomeno che non si può contrastare ma che si può arginare. Le persone che verranno a vivere qui, tramite questa iniziativa, avranno bisogno di determinati servizi che la cooperativa di comunità riuscirà a garantire. Questo è creare lavoro dove non c’è, questo è riuscire a garantire delle prospettive concrete alle generazioni future e ci siamo riusciti grazie alla collaborazione costante tra il Comune di Fabbriche di Vergemoli e la Cooperativa di Comunità Dispensa Montana”.

“Lavoriamo su tutto il territorio – conclude – sia per il Comune ma anche per diverse imprese e privati. Ci occupiamo, ad esempio, del taglio erba, della manutenzione ordinaria dei paesi di Fornovolasco, Calomini, San Pellegrinetto, di tutti i cimiteri, di servizi di pulizia e naturalmente di promozione del territorio. Questo garantisce al Comune un notevole risparmio e al contempo la cooperativa può garantire lavoro alle persone del posto. Ovviamente non è semplice ma ci stiamo riuscendo e siamo fieri di tutti questi risultati raggiunti”.