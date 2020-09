Altopascio, ancora aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico

Ci sarà tempo fino al 25 settembre per iscrivere i propri figli al servizio di trasporto scolastico. Sugli scuolabus di Altopascio infatti, sono rimasti ancora alcuni posti liberi. Per farlo è necessario collegarsi al portale web ‘Servizi scolastici – Portale dei genitori’ sul sito www.comune.altopascio.lu.it. Nella stessa sezione, tra l’altro, è possibile richiedere anche il rimborso per un credito relativo a un servizio scolastico non usufruito o richiedere il trasferimento di un credito per il servizio di refezione scolastica da un codice Pan a un altro.

Il servizio scuolabus comunale è regolarmente attivo dal primo giorno di scuola (14 settembre) e la presenza dei bambini e dei ragazzi sul mezzo è organizzata in modo da garantire il rispetto dei protocolli anticovid: sullo scuolabus, infatti, si sta con la mascherina e i posti disponibili sono contrassegnati da apposita segnaletica così da garantire il rispetto delle distanze. I bambini e i ragazzi, inoltre, vengono guidati dai volontari dell’Auser Altopascio. Anche per quest’anno, inoltre, sono rimaste invariate le tariffe per lo scuolabus, tra le più basse della provincia: 60 euro (fino a 6.120 euro), 170 euro (da 6.121 a 10.202 euro), 190 euro (da 10.203 a 18.360), 210 euro (da 18.361 a 22.440) e 240 euro (oltre 22.441 euro).