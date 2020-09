La corale ed il centro parrocchiale di Nave sono stati intitolati a monsignor Fabio Unti, per 30 anni parroco di questa frazione, come ricordo e testimonianza del suo impegno e del suo legame fortissimo con queste due realtà del paese.

Ad un mese dalla scomparsa di don Fabio ed alla presenza dei suoi familiari, ieri (20 settembre) la comunità di Nave gli ha quindi nuovamente espresso la propria riconoscenza e gratitudine, mettendo in rilievo i due pilastri del suo esercizio sacerdotale: la corale, che diventerà corale monsignor Fabio Unti, ed il centro parrocchiale, sulla cui facciata è stata scoperta questa targa: “La comunità parrocchiale di San Matteo in Nave ricorda monsignor Fabio Unti per aver fondato e sostenuto questo centro con entusiasmo, tenacia ed amore”.

Nel corso della cerimonia di intitolazione un mazzo di fiori è stato portato in corrispondenza della targa da una bambina del paese.

In precedenza, nella chiesa di Nave il parroco Don Claudio Ticcioni aveva presieduto la messa, allietata dai canti della corale, in onore del patrono del paese, San Matteo, e appunto nella ricorrenza del trigesimo della scomparsa del sacerdote.

Don Claudio aveva anche letto il testamento spirituale del suo predecessore ed aveva nuovamente ricordato l’importanza della sua figura, ad un mese dalla cerimonia funebre presieduta, sempre a Nave lo scorso 22 agosto, dal vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti.