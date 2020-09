Confagricoltura a Giani: “Ora subito al lavoro per garantire occupazione e imprese”

“Congratulazioni a Giani, ora subito al lavoro per garantire occupazione e imprese”. Così il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri invita il neo presidente della Regione a collaborare per risollevare il settore.

“Come già fatto prima delle elezioni, abbiamo messo nero su bianco le proposte che riteniamo urgenti e non più rinviabili. Adesso lo ribadiamo, rivolgendoci al nuovo governatore – prosegue Neri -. Al centro delle politiche agricole regionali deve esserci l’impresa che garantisca occupazione nel pieno del rispetto delle norme del lavoro e di contrattazione collettiva. Il futuro Piano di sviluppo rurale e la fase di negoziazione della nuova Pac dovranno poi vedere la Regione in prima linea per sostenere le imprese e adeguare gradualmente le nuove politiche di tutela dell’ambiente e dei consumatori in modo da concedere alle attività il tempo di adeguarsi”.

“Semplificare i processi amministrativi e ridurre la burocrazia sono tra le altre priorità, insieme – aggiunge il presidente Neri – a un intervento reale contro i predatori e gli ungulati, ormai ingestibili in molte zone, che mettono a rischio intere colture oltre che la sostenibilità economica della produzione. Chiediamo un risarcimento certo per le imprese agricole, senza vincolarlo ad insostenibili, oltre che inefficaci, misure di prevenzione come le recinzioni chilometriche”.