Niente musica e degustazioni al mercato biologico in San Francesco

A causa delle previste avverse condizioni meteo, la Cia Toscana Nord rinvia il pomeriggio di musica e degustazione in programma per domani (23 settembre), in piazza San Francesco.

Resta invece confermato il mercato biologico, che, come ogni settimana, aprirà alle 16.

Il pomeriggio avrebbe visto la partecipazione del gruppo musicale ‘Etere e i sogni’ e dell’associazione ambientalista Talea, nonché una degustazione dei prodotti proposti dai venditori del mercato e viene rinviato a data da destinarsi.