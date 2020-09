Scuole professionali senza laboratori, si cercano nuovi immobili

Scuole professionali in cerca di laboratori. Un via all’anno scolastico difficile per le misure da adottare contro il contagio da coronavirus, che si scontra anche con la necessità contingente, che sia legata o meno al virus, di reperire nuovi spazi per la didattica.

All’Ipsia Simoni di Castelnuovo Garfagnana si cercano nuovi locali per trasferirvi i laboratori, dal momento che sull’immobile di via Fabrizi che ospita anche l’istituto comprensivo il Comune intende effettuare lavori di rifacimento totale dell’edificio, dopo aver ottenuto un finanziamento dal ministero.

La scuola dovrà essere totalmente ricostruita seguendo il principio dell’efficienza e della sicurezza. L’intervento comporta lo smantellamento di strutture provvisorie utilizzate dall’Istituto Simoni per l’attività di laboratorio, e la Provincia si è dunque mossa pubblicando un avviso per reperire un immobile per trasferirvi l’attività didattica e laboratoriale.

L’immobile necessario a tale scopo deve presentare un ampio locale a piano terra, di 470 metri quadri calpestabili circa, che consenta l’installazione di macchinari tecnici per attività di laboratorio idraulico, termoidraulico e meccanico; servizi igienici suddivisi tra maschi e femmine; servizio igienico a norma per i diversamente abili.

Inoltre, per l’uso scolastico, l’immobile dovrà essere dotato di tutte le certificazioni previste dalla norma vigente e, in caso non fossero tutte disponibili, dovrà essere specificato di quali si è in possesso.

L’immobile dovrà essere disponibile e pronto all’uso per le attività di laboratorio della scuola: qualora esistessero delle limitazioni o si evidenziasse la necessità di modesti interventi di adattamento, dovrà essere specificato l’attuale stato di manutenzione e l’entità dei lavori da eseguire, nonché se saranno eseguiti a cura della proprietà o dell’amministrazione provinciale.

Nella scelta della struttura verranno adottati come criteri preferenziali la minore distanza dell’attuale ubicazione delle aule didattiche dall’Ipsia ‘Simoni’; la mancanza di vincoli e limitazioni d’uso; la migliore o maggiore dotazione di attrezzature o spazi rispetto alla dotazione minima; la minore entità dei lavoro o interventi da eseguire per l’utilizzo da parte della scuola e la migliore proposta economica di locazione.

Chi fosse interessato a proporre alla Provincia un immobile – che resterà nella disponibilità dell’ente per il periodo ottobre-giugno 2021, con possibilità di prosecuzione per un ulteriore periodo ottobre 2021-giugno 2022 – dovrà compilare l’apposito modulo (reperibile sul sito della Provincia www.provincia.lucca.it) che dovrà essere inviato entro le 12 del 30 settembre a mezzo Pec all’amministrazione provinciale (provincia.lucca@postacert.toscana.it).

Una situazione più complessa è quella che deve affrontare l’istituto alberghiero Marconi di Viareggio. Anche in questo caso la Provincia ha pubblicato un avviso per cercare un immobile – possibilmente nelle vicinanze della scuola – per ospitare laboratori e cucine, necessarie all’espletamento della didattica.

L’ente di Palazzo Ducale – dovendo provvedere ai lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della sede dell’ex Collegio Colombo in Darsena – ha necessità di reperire nuovi spazi idonei allo svolgimento delle attività di laboratorio per uso cucine e sala da pranzo, disponibili e pronti all’uso. Spazi che si andranno ad aggiungere a quelli del Fienile già utilizzati nel corso del precedente anno scolastico dagli studenti dell’alberghiero. La scadenza è fissata al 30 settembre.

Il periodo di locazione previsto va da ottobre prossimo a giugno 2021 con possibilità di eventuale proroga. Nell’avviso pubblico sono indicati tutti i requisiti minimi richiesti.

Nella scelta della struttura da parte della Provincia, oltre ai requisiti minimi indicati nel bando e all’entità economica del canone richiesto, verranno adottati anche i seguenti criteri preferenziali che spaziano dalla minore distanza dall’attuale ubicazione delle aule didattiche dall’Istituto (Viareggio, Isi Marconi via Trieste 25 e Itc Piaggia in via Giannessi), alla mancanza di vincoli o limitazioni di utilizzo; dalla migliore o maggiore dotazione di attrezzature alla minore entità di interventi da eseguire per l’utilizzo effettivo dei locali, fino alla migliore proposta economica di affitto.

I soggetti interessati aventi titolarità patrimoniale di una struttura con le caratteristiche richieste potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla conseguente procedura negoziata.

L’interesse dovrà essere manifestato solo ed esclusivamente riempiendo il modello allegato legalmente sottoscritto dal soggetto in possesso del titolo patrimoniale (firma digitale oppure firma manuale con allegata copia del documento di identità) che dovrà essere inviato a mezzo pec alla Provincia di Lucca provincia.lucca@postacert.toscana.it entro e non oltre le 12:00 del giorno 30 settembre 2020.

Si ricorda che la Provincia ha stanziato 1,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo edificio che accoglierà i nuovi laboratori di cucina del Marconi all’interno degli spazi dell’ex Collegio Colombo. L’iter tecnico-amministrativo è a buon punto: dopo l’approvazione del progetto definitivo, è in stato avanzato quello esecutivo per il quale la Sovrintendenza ha chiesto alla Provincia delle tavole integrative per le necessarie valutazioni e procedere al nulla osta ai lavori.

