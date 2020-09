Smarrito Platone, ha bisogno di medicine: appello per riportarlo a casa

Manca da casa da 8 giorni e cresce la preoccupazione per Platone, gatto di 9 anni scomparso in zona Segromigno in Piano. Elena, la proprietaria, informa che l’animale è sterilizzato, ha un microchip ed è purtroppo affetto da una patologia renale che lo rende bisognoso di cure costanti.

“Non si allontana mai da casa ma lo scorso martedì – dice Elena – abbiamo ricevuto una consegna a domicilio e pensiamo che Platone sia salito nella parte posteriore del furgone. Non riesco ad arrendermi al fatto che non possa essere ritrovato”.

Chiunque vedesse Platone o fosse informato su dove possa trovarsi adesso è pregato di contattare Elena al numero 339.7066498.