Versilia style

Ad Altopascio torna il celebre mercatino di Forte dei Marmi foto

Per tutti gli appassionati dello shopping appuntamento in via Cavour dal primo mattino e per l’intera giornata









Arriva ottobre e, con esso, anche lo shopping del Forte. Sabato 3 ottobre, infatti, il Mercatino da Forte dei Marmi, sarà ad Altopascio. Per tutti gli appassionati dello shopping, appuntamento in via Cavour, dal primo mattino e per l'intera giornata.



I tantissimi nuovi arrivi saranno un invito irresistibile a rinnovare guardaroba e biancheria della casa. Fra gli articoli di punta del Mercatino da Forte dei Marmi, la caldissima e pregiata maglieria in cachemire, anche bordata di pelliccia. Borse, calzature e accessori di manifattura artigianale che ben interpretano il gusto ricercato del Versilia Style. In vista della stagione fredda, piumini, cappotti ed altri capispalla che, oltre a scaldare, donano uno stile unico. In ogni caso, parliamo di articoli selezionati negli anni da ambulanti impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano. Per ulteriori informazioni si può accedere alla pagina Facebook: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.