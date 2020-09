San Gennaro e Segromigno in Monte, asfalto natura per i borghi

Saranno asfaltate con asfalto ‘natura’ via Ilio Menicucci nel borgo di San Gennaro e via Per San Pietro a Marcigliano nel borgo di Segromigno in Monte per assicurare maggiore decoro nei centri abitati delle frazioni. I due interventi di asfaltatura fanno parte di un ‘pacchetto’ di lavori per la posa di nuovo manto stradale che prenderà il via nel mese di ottobre.

Si tratta di un primo lotto di interventi che per un importo di 585mila euro interesserà numerose viabilità nelle zone sud, centro e nord del Comune di Capannori, cui seguiranno altri due lotti, per un investimento complessivo di circa un milione di euro.

“Stiamo portando avanti con impegno il progetto Strade sicure, in base a un cronoprogramma preciso, costantemente aggiornato grazie ai sopralluoghi e alle rilevazioni degli uffici e alle segnalazioni dei cittadini – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – L’obiettivo è assicurare strade meglio percorribili e più sicure, per avere una rete stradale sempre più efficiente. Due viabilità a San Gennaro e Segromigno in Monte vedranno la stesura di asfalto ‘natura’ di diversa composizione e colore rispetto al normale asfalto, per migliorare il decoro nei centri abitati. Dopo questo primo lotto, seguiranno altri due lotti da importo complessivo di 370mila euro con altre strade per importi altrettanto sostanziosi”.

Ecco le strade interessate dai lavori di asfaltatura: via delle Selvette (Marlia e Segromigno in Monte); via Carlo del Prete (Marlia); via di Villa Bassi (Marlia); via di Pelago (Marlia); via di Piaggiola (Marlia); via del Giardinetto (Marlia); via Stradone di Camigliano (Camigliano); via Ilio Menicucci (San Gennaro); via per San Pietro a Marcigliano (San Pietro a Marcigliano e Segromigno in Monte ); via di Valgiano (Valgiano e Valgiano-Segromigno in Monte); via di Valli (Sant’Andrea in Caprile); via Vecchia Pesciatina (Gragnano e Lappato); via dei Galgani (Gragnano); via dei Lazzaroni (Tofori); via dei Colombini (Capannori); via dei Pieraccini (Lunata); via di San Ginese di Compito (San Ginese di Compito); via di Villa (San Ginese di Compito); via della Circonvallazione (san Ginese di Compito); via del Molino (Castelvecchio di Compito).