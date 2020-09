Omaggio alla serie tv Boris nel secondo giorno del Film Festival

La seconda giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, presenta in programma un omaggio a Boris, la serie tv diventata un cult generazionale, domani (26 settembre), al cinema Astra di Lucca (alle 21, ingresso libero su prenotazione) con ospiti e parte del cast.

La seconda giornata avrà inizio al cinema Centrale di Lucca con la sezione Fuori Concorso, alle 15, e la proiezione di Misophonia di Filippo Guarna con protagonista Derren, il tutore di uno zoo, uomo ansioso e solitario. Seguono due film del concorso lungometraggi in prima italiana: Chronology di Ali Aydin (Turchia/Germania) con protagonisti Hakan e Nihal, sposati da molti anni. Poco dopo aver scoperto che Nihal non può avere figli, la donna sparisce. Nella frenetica ricerca di sua moglie, Hakan fa delle scoperte dolorose su sé stesso e sul suo matrimonio, che lo porteranno a dover affrontare i suoi demoni interiori per scoprire cos’è successo alla moglie.

Alle 18 di Murmur di Heather Young, Canada, 2019 con Donna da poco arrestata per guida in stato di ebbrezza e mandata a fare volontariato in un rifugio locale per animali. Quando vede che un cane anziano sta per essere soppresso, Donna decide di prenderlo con sé per riempire il vuoto che sente. Comincia così a portare a casa sempre più animali fino a perdere il controllo della situazione.

All’auditorium Vincenzo da Massa Carrara tre proiezioni: per la sezione Arte e Cinema, alle 15, la proiezione di Cy Dear-A Journey Through the life and Works di Andrea Bettinetti; per la sezione fuori concorso il documentario Pastrone di Lorenzo de Nicola sul ritrovamento e la trascrizione di un manoscritto autobiografico di Giovanni Pastrone, regista e massimo esponente del cinema muto italiano e internazionale e alle 21 il capolavoro di Federico Fellini, 8 ½.

Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti. E’ possibile prenotare scrivendo a biglietteria@luccafilmfestival.it, fino a 2 ore prima dell’inizio dell’evento. Con ciascuna mail è possibile prenotare un singolo evento per un massimo di 2 ingressi ed è necessario indicare un recapito telefonico di riferimento.

(Foto dell’ultima edizione)