Test seriologici gratuiti a Castelnuovo nel weekend

Oggi e domani (25 e 26 settembre), nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla regione Toscana Movida si..cura, a Castelnuovo sarà possibile effettuare gratuitamente il test sierologico in piazzetta Duomo dalle 16 alle 20.

Il test è riservato ai residenti in Italia, maggiorenni o minorenni accompagnati dai genitori previa esibizione della tessera sanitaria. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi al tampone contattando il numero verde 800.556.060 per verificare se l’infezione è in fase attiva.