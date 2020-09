Mattiello infortunato, niente debutto con la maglia dello Spezia

Non ci sarà il difensore lucchese Federico Mattiello domani nel lunch-time della serie A che vedrà impegnati lo Spezia nel debutto nella massima serie al Manuzzi di Cesena col Sassuolo.

Mattiello a seguito dell’infortunio riportato in allenamento si è procurato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Il percorso riabilitativo è già partito al centro Fk di Aulla. Dovrebbe invece debuttare regolarmente in serie A, fischio d’inizio alle 12,30, l’altro lucchese che gioca nello Spezia: Paolo Bartolomei che ha giocato nelle giovanili del Valdottavo come Mattiello.