Turismo accessibile, iniziativa a Lucca con Gti-Guide turistiche italiane

Rotelle in pendenza, domani (27 settembre), a Lucca.

L’iniziativa dedicata a persone con disabilità motorie e visive è organizzata dalla sezione Toscana di Gti-Guide turistiche italiane in collaborazione con Luccaxtutti. Il percorso prevede la partenza alle 9,30 dalla porta Santa Maria e l’arrivo piazza San Michele.

Come spiega la referente, Cristina Di Giorgio, l’evento rientra in un pacchetto complessivo pensato da Gti per il turismo accessibile, volutamente lanciato a Firenze e in altre città in concomitanza con le Giornate europee del patrimonio per dare un senso di inclusione e ricordare che il turismo accessibile “non è una formula standard, ma va pensato a seconda delle differenti disabilità e richiede una specifica formazione”.

Informaziojni e prenotazioni, toscana@guideturisticheitaliane.it.