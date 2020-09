Lucca Film Festival, c’è la masterclass con Matt Dillon e Nicola Lagioia

La star americana Matt Dillon e lo scrittore Nicola Lagioia saranno protagonisti della masterclass in programma alla quarta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, domani (28 settembre) alle 18,30, al cinema Astra con Cristina Puccinelli, attrice e regista lucchese e parte dello staff del festival.

L’attore e regista americano incontrerà il pubblico in una conversazione sul tema Il rapporto tra attore e regista con aneddoti sulla sua carriera e curiosità sul futuro (ingresso libero, obbligatoria la prenotazione, info a biglietteria@luccafilmfestival.it).

La terza giornata inizia al cinema Centrale di Lucca alle 15 parte con il concorso lungometraggi e l’anteprima italiana di What might have been di Florian Koerner Von Gustorf sulla storia con protagonista Astrid che vede sconvolgere la sua quotidianità dall’arrivo di Paul, di cui si innamora. Alle 17, poi, segue la proiezione di Towards The Battle di Aurélien Vernhes-Lermusiaux, ambientato nel 1860, il fotografo Louis convince il generale dell’esercito francese a mandarlo in Messico per fotografare la guerra coloniale che sta devastando il paese. Una volta sul posto, niente va secondo i piani. Louis, mai nel posto giusto al momento giusto per assistere alle battaglie, non riesce a scattare nemmeno una foto della guerra.

Alle 21, per la sezione fuori concorso, la regista Maria Teresa Elena presenta Amoruccio di Nonna sulla storia di una nonna che vive da sola, e da persona contemporanea e originale si inventa le sue giornate con una creatività soprattutto manuale, che fa intuire una passataprofessionalità ancora in essere, coadiuvata da una musica a lei congeniale. Segue il film Arrivano i bersaglieri di Luigi Magni del 1980 con Ugo Tognazzi.

Tutti gli eventi del Festival sono ad ingresso libero con prenotazione, fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare scrivendo a biglietteria@luccafilmfestival.it, fino a 2 ore prima dell’inizio dell’evento. Con ciascuna mail è possibile prenotare un singolo evento per un massimo di 2 ingressi ed è necessario indicare un recapito telefonico di riferimento.