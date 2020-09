Al Pinturicchio un tributo ad Alberto Sordi con il tenore Claudio Sassetti

Un tributo ad Alberto Sordi con il tenore Claudio Sassetti. È questo l’appuntamento a ingresso libero in programma venerdì (2 ottobre) a partire dalle 21,15 nella sala della cultura al Pinturicchio.

Il tenore Claudio Sassetti interpreterà le canzoni scritte dal grande maestro. Sassetti si era esibito in questa sala già nel novembre del 2019, in occasione del concerto lirico organizzato per ricordare il baritono lucchese Guido Malfatti a 100 anni dalla nascita. Venerdì sarà accompagnato al pianoforte da Tiziano Mangani, mentre la serata sarà presentata da Sara Vannelli. L’ingresso all’evento è libero ma i posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria.

È necessario quindi inviare un messaggio whatsapp al numero 348.3152586. L’orario di ingresso per il pubblico è dalle 20,30.

Un tributo ad Alberto Sordi si inserisce tra gli eventi culturali dell Pinturicchio, un luogo di incontro e di condivisione nel quale diffondere cultura e rendere la comunità partecipe della bellezza, della qualità, dell’arte e della musica.

Per saperne di più sul calendario di iniziative è possibile visitare il sito www.ilpinturicchio.it.