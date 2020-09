Corse scolastiche, la protesta: “Noi della Mediavalle lasciati a piedi tre volte”

Disservizi sulla linea extraurbana di Vaibus Ctt nord che collega Lucca con la Mediavalle utilizzata anche da numerosi studenti che frequentano gli istituti superiori del capoluogo. È quanto denuncia il genitore di una liceale facendosi portavoce di una situazione che avrebbe causato problemi anche ad altri ragazzi nelle stesse condizioni della figlia.

“In due settimane scarse di scuola – afferma il genitore, M. C. le sue iniziali – gli studenti sono stati già lasciati a terra o in entrata la mattina o in rientro il pomeriggio tre volte. Se questo è l’inizio andiamo bene. Quei bus in più che erano stati promessi per ovviare questo problema, visto anche il periodo Covid, dove sono? Chi li ha visti? Visto che è stata fatta una gara regionale – aggiunge – sarebbe giusto passare il servizio a chi ha vinto la gara senza ostacolarne l’entrata in servizio. Tanto peggio dell’attuale gestione non è possibile fare. Questo mio risentimento è lo stesso di tanti ragazzi e genitori”.