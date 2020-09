Eurobirdwatch, fine settimana di escursioni guidate anche nella palude di Massaciuccoli

Escursioni aperte al pubblico nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale. Si terrà sabato 3 e domenica 4 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato all’osservazione degli uccelli selvatici in Europa organizzato da BirdLife Europa, in Italia coordinato dalla Lipu. Anche l’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con l’ente Parco regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli propone per il fine settimana due iniziative nelle riserve del parco.

In particolare sabato (3 ottobre) si terrà un escursione guidata a piedi nella riserva Lame di Fuori, nel cuore del parco tra le pregiate aree umide che ospitano, in questo periodo, trampolieri e altri uccelli acquatici in migrazione. Il ritrovo è previsto per le 9 a San Rossore, al parcheggio di fronte il ristorante Poldino. Gratuito per i soci Lipu (è possibile iscriversi anche al momento), la prenotazione è obbligatoria. L’escursione prevede un numero limitato di partecipanti e si svolgerà in sicurezza in accordo alle vigenti linee guida di prevenzione sanitaria.

Domenica (4 ottobre) le osservazioni guidate degli uccelli si terranno negli osservatori e lungo il percorso Natura della Riserva del Chiarone, a cura dello staff e dei volontari della Lipu. Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude di Massaciuccoli. La partecipazione è libera e gratuita, solo per le escursioni in barca è necessario corrispondere una quota.