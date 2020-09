Sicurezza nella zona dello stadio di Capannori, interviene Fratelli d’Italia. A parlare sono Flavio Sodini e Matteo Petrini.

“Qualche settimana fa – dicono – l’amministrazione comunale annunciava la messa in sicurezza dello stadio di Capannori con post e video, mostrando addirittura la demolizione della tribuna. Peccato però che dal lato opposto alla tribuna si trovi via del Fontana, strada comunale confinante con lo stadio stesso”.

Foto 3 di 3





“Ebbene, le piante che facevano da ornamento allo stadio – dicono i due esponenti del partito della Meloni – sono proprio al limite con la stessa via e anzi in alcuni punti sono proprio sulla strada, creando un pericolo per i molti che la frequentano. Altro e ben più grave pericolo è il fatto che gli alberi in questione sono così cresciuti, che i rami e le foglie hanno ricoperto i cavi della linea elettrica che passa tra le abitazioni presenti, lo stadio fino ad arrivare alla piscina, con tanto di cabina elettrica”.

“Non sarebbe il caso – concludono – di mandare i cantonieri di paese oppure gli operai del comune a sfoltire i rami? Magari coinvolgendo pure Enel, in modo da rimettere in sicurezza la zona e garantire al contempo maggiore visibilità”: