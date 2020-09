Visita a Prato con le guide di Toscana Insieme

Le guide turistiche autorizzate di Toscana Insieme presentano un ricco ciclo di appuntamenti autunnali per i mesi di ottobre e novembre per scoprire luoghi noti e meno e faranno rivivere, attraverso la loro voce, artisti, personaggi celebri e fatti accaduti in un lontano ma pur sempre vivo passato.

“Siamo professionisti . dicono – che lavorano da più di 20 anni come guide autorizzate, non perdete l’occasione di rivivere il passato con noi”.

Il primo appuntamento è per l’1 ottobre con Prato nel Rinascimento – Il Rinascimento che non ti aspetti.

Si parte dal duomo per andare alla scoperta del Rinascimento del Quattrocento a Prato, visitando duomo e museo di Palazzo Pretorio, con l’esperta Emma Molignoni, guida e storica dell’arte. Costo della visita 15 euro adulti, minorenni 7, under 12 2; costo del biglietto dei musei 8 euro adulti, ridotto 4.

Prenotazione obbligatoria 333.5315543 e 348.3386266. Informazioni su www.toscanainsieme.it.