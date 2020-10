Al via le visite guidate sulle Mura organizzate da Comune e guide turistiche

Dopo il successo delle visite guidate estive del venerdì, che hanno visto il tutto esaurito per tutte le date, è già pronta una nuova programmazione per il mese di ottobre organizzate dall’ufficio turismo in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Turislucca, La Giunchiglia, Lucca Info e Guide.

Otto appuntamenti per quattro domeniche per approfondire la conoscenza di questo importante monumento e della relazione con la città, e un gran finale in concomitanza con il trekking urbano, la manifestazione dedicata al “vagabonding” ovvero al turismo a casa propria, quest’anno quanto mai attuale.

Una piattaforma e dieci baluardi disposti lungo quattro chilometri di lunghezza, un’altezza media di 12 metri, 75 ettari di prato su cui spicca il paramento murario di mattoni rossi e sinuosi sotterranei con sortite segrete. Le Mura di Lucca, macchina difensiva costruita tra la metà del ‘500 e la metà del ‘600, sono oggi un grande parco urbano sospeso sulla città. Una corona verde, simbolo di pace e di civiltà, di cordiale accoglienza.

Non solo una grande architettura militare, oggi le Mura di Lucca, preservate interamente, sono un monumento da conoscere sotto tanti aspetti: la storia, la botanica, le leggende, i personaggi, che ne hanno fatto il più importante e significativo monumento cittadino. Una promenade, unica al mondo, una ininterrotta e sempre nuova visuale sui monumenti, chiese, palazzi della città nei colori caldi e avvolgenti del foliage autunnale.

Questi i titoli delle visite guidate

Domenica 4 ottobre

Storia delle quattro cerchie murarie della città: da quelle romane a quelle medievali; dall’ampliamento quattrocentesco alle mura rinascimentali.

Le Mura di Lucca a difesa della libertà e custodi dell’arte serica: itinerario nella zona orientale per scoprire gli elementi caratteristici della fortificazione militare e del quartiere dove ferveva la lavorazione della seta

Domenica 11 ottobre

Lucca 1504-1650 – Storia della costruzione delle Mura di Lucca e del sistema difensivo della città. Il percorso dei pellegrini all’interno della città murata.

Domenica 18 ottobre

Dagli alberi sulle Mura ai prati degli spalti, dai giardini realizzati sui baluardi a quelli immediatamente a ridosso delle Mura. La storia dell’approvvigionamento idrico della città si intreccia alla storia della Mura in una gradevole passeggiata.

Domenica 25 ottobre

Le Mura dall’Ottocento ad oggi. Storia delle trasformazioni avvenute sulle e attorno alle Mura negli ultimi due secoli: il “pubblico passeggio”, le modifiche alla “tagliata”, le nuove porte, i monumenti sui baluardi. Giardini possibili e impossibili delle e dalle Mura di Lucca.

A conclusione del mese, durante la giornata del 31 in concomitanza con la giornata del trekking urbano saranno proposti, in contemporanea, tutti i titoli proposti durante il mese, tra cui scegliere. Sono 68 quest’anno le città i tutta Italia dove si svolgerà il trekking urbano. Quest’anno il titolo è Com’è verde la mia città, un invito ad osservare quei piccoli detagli che spesso sfuggono agli occhi dei visitatori e Lucca non poteva che dedicarlo alle Mura.

Le visite guidate di ottobre si svolgeranno la domenica in orario mattutino e pomeridiano. Ogni gruppo sarà composto da 20 persone.

Per informazioni e prenotazioni: Iat Lucca piazzale Verdi telefono 0583.583150 – turismolucca@metrosrl.it – Iat Lucca piazza Curtatone telefono 0583.442213 – info@turismo.lucca.it