Coreglia, Daniele: “Uno stallino l’ufficio dedicato all’opposizione in Consiglio”

Inizia con polemica l’attività di consigliere comunale di minoranza di Giorgio Daniele a Coreglia. Che ritiene inadeguato l’ufficio assegnato per svolgere il compito.

“Stamani (1 ottobre, ndr) – dice Daniele – come quando da ragazzo andavo a scuola, ho iniziato il mio primo giorno di lavoro in comune, come consigliere di minoranza. Questo (dice mostrando la foto, ndr) è l’ufficio, messo a disposizione part time per il ruolo che mi compete, ovvero rappresentare quasi il 50 per cento degli elettori che mi hanno votato e più in generale tutti i cittadini del Comune“.

“A me pare più uno stallino che un ufficio, giudicate voi – prosegue – Il sindaco si è arrabbiato perché ho usato questa parola. Comunque, anche da qui, luogo irrispettoso per il ruolo e i cittadini che rappresento, darò voce agli ultimi. L’inizio non è dei migliori, ma se devo essere sincero non mi aspettavo molto di più, quello che non accetto è il volermi impedire di protestare civilmente per la mancanza di rispetto per la carica pubblica che ricopro”.