Covid-19, oltre venti nuovi casi in Mediavalle. Andreuccetti: “Coniugare libertà e serietà”

Coronavirus, più di venti nuovi casi in Mediavalle del Serchio. Ad annunciarlo sui social è il primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, che raccomanda la massima serietà: “Nelle ultime ore sono diversi i nuovi casi in comuni vicini al nostro – spiega il sindaco – Sono più di venti i casi in Mediavalle che hanno a che fare con la scuola”.

“Non dobbiamo fare inutili allarmismi – prosegue – ma dobbiamo essere seri e puntuali. Come ha detto il nostro presedente della Repubblica ‘gli italiani amano la libertà ma anche la serietà’. Dobbiamo fare in modo che questi due aspetti vadano insieme anche sul nostro territorio”.

“Questo significa che bisogna stare attenti – commenta il sindaco – significa che dobbiamo porre maggiore attenzione, senza abbassare la guardia, rispetto a una situazione che sapevamo poteva tornare ad essere complessa. Stiamo tutti collaborando al meglio affinchè la scuola si svolga nel migliore dei modi possibile. Raccomando la massima attenzione nei luoghi pubblici e nelle attività commerciali, un corretto comportamento, distanziamento sociale e igiene delle mani possono tutelare ogni singola persona e far sì che le attività continuino il loro lavoro”.

“Anche sul nostro territorio – conclude – nelle scuole, nel vivere la socialità, rinnovo la raccomandazione ad avere grande senso di responsabilità. Dobbiamo e possiamo coniugare libertà e serietà”.