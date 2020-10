Un corso di formazione on line per conoscere il diabete di tipo 1

L’associazione Diabete Tipo 1 Lucca Aps, da oltre venti anni sul territorio a fianco dei bambini e giovani con diabete di tipo 1 e delle loro famiglie organizza per il terzo anno di fila un corso di formazione strutturato e completo destinato al personale scolastico del territorio, con il patrocinio dell’Ufficio regionale scolastico, di molti enti pubblici ed associazioni di stampo regionale e nazionale, nonché del Centro regionale di diabetologia pediatrica del Meyer e della Asl Toscana Nord Ovest.

Il diabete di tipo 1, da non confondere con quello di tipo 2 detto anche “alimentare” o “dell’anziano”, è una patologia cronica autoimmune, dall’esordio improvviso e violento, attualmente non prevenibile, in crescita esponenziale fra bambini, anche in tenerissima età, ed adolescenti. Richiede la somministrazione di insulina più volte al giorno e per tutta la vita.

La gestione in ambito scolastico è supportata da un’apposita delibera regionale che pone al centro la formazione degli operatori scolastici.

Il corso, tenuto dai medici del Meyer di Firenze e dell’ospedale San Luca di Lucca, ha l’obiettivo di promuovere le condizioni per la piena integrazione ed il benessere psico-fisico degli studenti affetti da diabete di tipo 1 all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, nonché la sicurezza del personale che lavora nella scuola. Il personale scolastico sarà infatti istruito sulla prevenzione, il riconoscimento ed il trattamento delle possibili complicanze che possono verificarsi anche durante l’orario scolastico.

La situazione emergenziale attuale ha impedito di organizzare un corso in presenza come negli anni scorsi, per cui si è optato per un corso on line (in diretta, con sessione domande e risposte) che si terrà lunedì 19 ottobre dalle 14,30 alle 18,30.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria entro il 12 ottobre tramite compilazione del form online, che si trova anche sul sito internet www.agdlucca.it.

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo entro la capienza massima prevista dalla piattaforma informatica a nostra disposizione. Sarà comunque data precedenza al personale operante nelle scuole ubicate in provincia di Lucca. La conferma delle iscrizioni sarà data soltanto a partire dal 13 ottobre.