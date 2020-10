Cedimento sul Brennero: semaforo e senso unico alternato a Borgo

Cambia la viabilità a Borgo a Mozzano. Anas, dopo le verifiche sulla statale del Brennero, ha individuato un cedimento nel tratto tra il Ponte del Diavolo e Chifenti. Per precauzione è stato installato un semaforo per il senso unico alternato.

“Stamattina (2 ottobre ndr), dopo una nostra segnalazione, Anas ha effettuato una verifica sulla statale del Brennero tra Ponte del Diavolo e Chifenti e vi ha trovato un cedimento – comunica il sindaco Andreuccetti -. A scopo precauzionale è stato quindi installato in loco un semaforo per creare un senso unico alternato“.

“Purtroppo, dopo sei anni, si ripete una situazione che noi, in più occasioni nei tavoli tecnici di riferimento, avevamo ripetutamente segnalato – prosegue il sindaco -. Auspico con forza che la situazione possa essere risolta e che le verifiche più approfondite non riportino niente di strutturale. Sarà mia cura aggiornare sul punto non appena avrò novità”.