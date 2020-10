CreArt, torna il mercato artigianale in piazza San Frediano

Ritorna in piazza San Frediano l’incontro periodico con il mercato artigianale CreArt organizzato dalla Cna di Lucca. Da domani (3 ottobre) e per il fine settimana i banchi dei prodotti dell’artigianato di qualità saranno infatti di nuovo in pieno centro storico.

Seguendo il calendario concordato con l’amministrazione comunale ad inizio anno, i banchi con i prodotti artigianali del territorio continuano a valorizzare i luoghi della città. L’appuntamento successivo è previsto per il 14 e 15 ottobre in piazza San Giusto.