Crisi del covid19, quasi un milione di euro per le imprese in difficoltà

Sono stati stanziati, come contributi a fondo perduto, 900.000 euro dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle micro piccole imprese che hanno sofferto a causa delle misure di contrasto alla pandemia Covid 19.

Le domande per accedere ai contributi camerali possono essere presentate dal 15 ottobre alle 15.

La giunta camerale ha deciso di destinare le risorse alle imprese con valore dei ricavi nel 2019 inferiore o uguale a 1,5 milioni di euro e che hanno subito nel periodo tra il 1 marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel caso di imprese iscritte dopo il 1 marzo 2019, è sufficiente non avere in visura, a partire dal 25 marzo 2020, un codice ateco rientrante nelle c.d. “attività essenziali”

I tre bandi che sostengono le spese in cinque ambiti sono aperti dal 15 ottobre alle 15 e sono così ripartiti: 500.000 euro per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ambientale delle attività economiche, internazionalizzazione; 300.000 euro per favorire l’accesso al credito tramite i Confidi; 100.000 euro per sostenere la ripartenza in sicurezza.

Per digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed internazionalizzazione sono ammessi investimenti da fare o investimenti fatti a partire dal 1 settembre scorso. Se il progetto è ancora da realizzare ci sono 120 giorni di tempo dalla concessione per concluderlo. Il massimo erogabile è 5000,00 euro.

Per l’accesso al credito si considerano i finanziamenti, assistiti da garanzia Confidi, ottenuti a partire dal 1 maggio. Sono ammesse le domande solo dopo l’erogazione del finanziamento. Il contributo camerale copre le spese di istruttoria. Il massimo erogabile è 500 euro.

Per la ripartenza possono essere presentate le domande solo dopo aver sostenuto le spese. Non sono ammessi documenti di spesa con data antecedente al 1 marzo scorso. Il massimo erogabile è 500 euro.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite la procedura on line. Sul sito camerale è possibile trovare i dettagli per la presentazione delle domande di concessione.